Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar

"HATAY'DA ZEMİN HİÇ SAĞLAMLAŞTIRILMAMIŞ"

Ankaralı iş insanı Emrah Öniz ise 20 kişilik ekibi ve gıda malzemesi taşıyan TIR'ları ile bölgeye geldiğini söyledi.

Öniz, "Üzgünüm, burada gördüklerim işler acısı. Halkımız duyarlı, herkes yardım gönderiyor. Çok fazla yardım geldi. Kendim yeğenlerimle, yardımcılarımızla gönüllü geldik. İş makinelerimizle geldik. 4 gündür burada çalışıyoruz. Yapıların yanlış yapılmasına şahit olduk. Hatay'da zemin hiç sağlamlaştırılmamış. Bu nedenle çok hasar var" diye konuştu.