Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar

“Bir tane aracı kullanan hanımefendi, motosikletli bir gence vurdu. Bende insanlık namına arkadaşı kaldırdım.” diyen Durgu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ambulans geldi, ambulansa bindirdik. Ben insanlık görevimi yaptım. Bugün olsa bugünde yaparım. Akülü bisikletimi bayinin önüne koyarken orada çalındı. Bunun için kolluk kuvvetleri, arkadaşları aradığımda tutanak tutuldu. Kamera kayıtlarına bakıldı. Kör noktada olduğu için göremediklerini ifade ettiler ve bana karakoldaki arkadaşlar bulamadıklarını ifade ettiler. Bana böyle bir yazı verdiler. Yazının anlamı da şu: Biz hırsızı bulamıyoruz, siz hırsızı bulun bize haber verin. Yani ben bunu bulduktan sonra bu arkadaşlar ne iş yapacak.”