Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar
Esenyurt’ta meydana gelen trafik kazasında yardıma koşan Serkan Durgu, akülü bisikletini çaldırdı. Yaralı sürücüye yardım için akülü bisikletini, köprü altına bırakan Durgu, döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını gördü.
Esenyurt’taki Gökevler Mahallesi’nde 22 Ağustos Salı günü 10.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
İddiaya göre, bir otomobilin çarptığı motosikletlinin yardımına koşan Serkan Durgu, akülü bisikletini yürüyen merdivenlerin altına bıraktı.