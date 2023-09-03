Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar

Esenyurt’ta meydana gelen trafik kazasında yardıma koşan Serkan Durgu, akülü bisikletini çaldırdı. Yaralı sürücüye yardım için akülü bisikletini, köprü altına bırakan Durgu, döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını gördü.

Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar - 1

Esenyurt’taki Gökevler Mahallesi’nde 22 Ağustos Salı günü 10.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobilin çarptığı motosikletlinin yardımına koşan Serkan Durgu, akülü bisikletini yürüyen merdivenlerin altına bıraktı.

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Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar - 2

Yaralı motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından bisikletini almaya gelen Durgu, bisikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü.

Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar - 3

Durgu, durumu ekiplere bildirdi.

Yardıma koştu, akülü bisikletini çaldılar - 4

“Bir tane aracı kullanan hanımefendi, motosikletli bir gence vurdu. Bende insanlık namına arkadaşı kaldırdım.” diyen Durgu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ambulans geldi, ambulansa bindirdik. Ben insanlık görevimi yaptım. Bugün olsa bugünde yaparım. Akülü bisikletimi bayinin önüne koyarken orada çalındı. Bunun için kolluk kuvvetleri, arkadaşları aradığımda tutanak tutuldu. Kamera kayıtlarına bakıldı. Kör noktada olduğu için göremediklerini ifade ettiler ve bana karakoldaki arkadaşlar bulamadıklarını ifade ettiler. Bana böyle bir yazı verdiler. Yazının anlamı da şu: Biz hırsızı bulamıyoruz, siz hırsızı bulun bize haber verin. Yani ben bunu bulduktan sonra bu arkadaşlar ne iş yapacak.”
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