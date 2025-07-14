Yaren leyleği kıskandıracak Leylek Köyü: 8 kat fazla yuva bulunuyor
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin "Manda köyü" olarak bilinen Karaoğlan Köyü, bölgenin en fazla leylek yuvası olan yeri olarak dikkati çekiyor. Uluabat Köyü kıyısındaki keşfedilmemiş Karaoğlan Köyü'nde 2 haneye bir leylek düşüyor. Bu köyde Yaren leyleğin köyü olan Eskikaraağaç'tan 8 katı daha fazla leylek yuvası bulunuyor.
Kuş varlığı ve çeşitliliği açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Ulubat Gölü, civarında bulunan yerleşim birimlerindeki leylek yuvalarıyla da tanınıyor.
Özellikle Nilüfer ilçesinin göle kıyısı olan Gölyazı ve Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç mahalleleri, leylekleriyle biliniyor ve sadece bunun için bile turist çekiyor.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç, Türkiye'nin ilk "Leylek Köyü" olarak biliniyor. Bu köyü son yıllarda ön plana çıkaran ise balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu, dünyaca bilinen "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek merakı ve sevgisi.