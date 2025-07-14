Yaren leyleği kıskandıracak Leylek Köyü: 8 kat fazla yuva bulunuyor

Karaoğlan Köyü Muhtarı Ergün Kısa, mahallelerinin 1800 manda varlığıyla "Manda köyü" olarak tanındığını ancak leylekleri açısından da bu konuda iddialı olduklarını söyledi.



Birkaç yıl öncesine kadar 24 sabit yuvaları varken bu yıl leylek yuvasının 32'ye ulaştığını dile getiren Kısa, "En çok leylek bizim köyümüzde var. Uluabat Gölü'ne ve Kirmasti Çayı'na yakınız. Gölde ve çayda yiyecek bulabiliyorlar. Ayrıca tarım arazilerimiz var. Kurt, böcek ve fare de buluyorlar tarlalarda. Yiyecek konusunda leylekler açısından zengin bir bölgeyiz ve köyümüzü seviyorlar" dedi.



