Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı

Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek, bu yıl 4 yavru dünyaya getirdi.

Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı - 1

Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı - 2

15 Mart'ta beklenen buluşma gerçeklemiş, Yaren leylek 14'üncü senesinde de Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz'ın teknesine konmuştu.

Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı - 3

Yaren leylek bu yıl 4 yavru dünyaya getirdi.

Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı - 4

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasında Yaren leylek, yaklaşık bir haftalık olan yavrularına özenle bakıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER