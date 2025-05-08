Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı
Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek, bu yıl 4 yavru dünyaya getirdi.
Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açmıştı.
Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açmıştı.
15 Mart'ta beklenen buluşma gerçeklemiş, Yaren leylek 14'üncü senesinde de Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz'ın teknesine konmuştu.
Yaren leylek bu yıl 4 yavru dünyaya getirdi.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasında Yaren leylek, yaklaşık bir haftalık olan yavrularına özenle bakıyor.