Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu
Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren’in buluşması fotoğraflandı.
Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.13 yıllık dostluk: Yaren Leylek bu sene de Adem Amca'ya kavuştu