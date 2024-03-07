Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu

Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren’in buluşması fotoğraflandı.

Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu - 1

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

13 yıllık dostluk: Yaren Leylek bu sene de Adem Amca'ya kavuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu - 2

Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.

Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu - 3

29 Şubat’ta Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Yaren leylek, Adem Amca'dan sonra eşi Nazlı ile de buluştu - 4

Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, fotoğrafladı.

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