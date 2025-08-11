Yaren leylek depremi önceden hissetti

Türkiye'nin Adem Yılmaz ile dostluğundan tanıdığı Yaren leylek, dün meydana gelen 6,1'lik depremi önceden hissetti. Yaren'in depremden saniyeler önce sergilediği sıra dışı davranışlar dikkat çekti.

Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren leylek, 15 yıldır balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk olmasıyla tanınıyor.

Dün merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem öncesi, Yaren'in huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması dikkat çekti.

"BİR ŞEYLER OLACAKMIŞ GİBİ DAVRANIYORDU"

Adem Yılmaz, "Normalde sabahları sakin olurdu. Ama dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu." dedi.

Yaren'in depremden saniyeler önce yuvasında ayağa kalkması ani ve huzursuz halleri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

HAYVANLAR, DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDER Mİ?

Uzmanlar, hayvanların deprem öncesi yer altındaki titreşimleri ve gaz salınımlarını hissedebileceğini belirtiyor.

Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Karaca, leylek gibi kuşların da manyetik alan değişimlerine ve yer altı hareketlerine karşı oldukça hassas olduğunun altını çizdi.

Karaca, "Yaren'in davranışları, bu tür doğal uyarıların bir örneği olabilir." dedi.

