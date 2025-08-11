Yaren leylek depremi önceden hissetti
Türkiye'nin Adem Yılmaz ile dostluğundan tanıdığı Yaren leylek, dün meydana gelen 6,1'lik depremi önceden hissetti. Yaren'in depremden saniyeler önce sergilediği sıra dışı davranışlar dikkat çekti.
Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren leylek, 15 yıldır balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk olmasıyla tanınıyor.
Dün merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem öncesi, Yaren'in huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması dikkat çekti.