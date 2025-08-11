Yaren leylek depremi önceden hissetti

"BİR ŞEYLER OLACAKMIŞ GİBİ DAVRANIYORDU"

Adem Yılmaz, "Normalde sabahları sakin olurdu. Ama dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu." dedi.

Yaren'in depremden saniyeler önce yuvasında ayağa kalkması ani ve huzursuz halleri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

