Yaren leylek geldi
Beklenen kavuşma gerçekleşti, Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek 14'üncü yılında da geldi.
Leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.
Leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.
Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açmıştı.
Ancak beklenen buluşma gerçekleşti. Yaren leylek 14'üncü senesinde Adem amca olarak bilinen Adem Yılmaz'ın teknesine kondu.
Adem Yılmaz, günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi.
Eşi "Naz" leyleğin gelip, "Yaren" gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."