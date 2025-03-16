Yaren leylek geldi! Haber alanlar köye akın etti
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin 14’üncü kez geldiği, Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye’nin dört bir yanındaki meraklılarını ağırlamaya başladı. Baharın müjdecisi Yaren leylek, 14 yıllık dostu Yılmaz ile dün buluşurken, köyde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.