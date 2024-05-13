Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti
Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4 yavrusu oldu. Yaren ile Nazlı’nın 28 Nisan’da dünyaya gelen yavrularından 2’si yaşama tutunamadı.
Türkiye’yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
29 Şubat’ta, Eskikaraağaç’a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.