Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti

Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4 yavrusu oldu. Yaren ile Nazlı’nın 28 Nisan’da dünyaya gelen yavrularından 2’si yaşama tutunamadı.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 1

Türkiye’yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.

29 Şubat’ta, Eskikaraağaç’a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 2

Yaren’den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç’a geldi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 3

İLK YAVRU 28 NİSAN’DA YUMURTADAN ÇIKTI

Balıkçı Adem Yılmaz’ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 28 Nisan’da yumurtadan çıktı.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 4

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından 2 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Hepimizin yakından tanıdığı Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2024 yılındaki 4 yumurtası birkaç gün önce çatladı ve içinden dünya güzeli 4 sağlıklı yavru çıktı. Yavruların ilk görüldüğü sabahın öncesinde, gün henüz ağarmamışken sevinçten havalara uçan görüntüler meğer yumurtadan ilk çıkan yavrunun ardından yaşanmış olmalı.” ifadeleriyle paylaştı.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 5

Yuvadan canlı kaydedilen görüntülerde Yaren leyleğin kanat çırptığı ve zıpladığı, sabah ise yumurtalardan 4 yavrunun çıktığı görüldü.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 6

2 YAVRU YAŞAMA TUTUNAMADI

Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın, soğuktan ve yağmurdan korumak için büyük mücadele verdiği yavrulardan 2’si geçen hafta öldü.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 7

Tüydeş, bu haberi de sosyal medya hesabından “Yaren Yuvasında bu yıl işler pek iyi gitmedi. Geçen hafta 4 yavrusundan 2’sini kaybetti. Aslında oldukça tecrübeli bir leylek. Eşiyle birlikte bu zamana dek aynı anda 5 yavru büyütmeyi başarmıştı. Yıllardır yaptığımız takiplerde de hiç yavru kaybetmemişti. Ama bu yıl 4 yavrudan 2’si yuvada öldü. Belki hava şartları belki bir hastalık nedeniyle öldüler. Belki de yuvaya taşınan yabancı cisimler nedeniyle. Bunu bilemiyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Avrupa genelinde de bu yıl epey yavru kaybı yaşandı. Bakalım son 2 yavru sağlıkla yuvadan uçabilecek mi?” ifadeleriyle duyurdu.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 8

Yaren leylek ile eşi Nazlı, kalan 2 yavrularıyla göl kenarındaki yuvalarında ilgilenirken, Tüydeş, Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın, geçen yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusunun ise sağlıkla büyüdüğünü ve göç ettiğini hatırlattı.

Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusundan 2’sini kaybetti - 9
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