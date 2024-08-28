Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz”
Bursa’da 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla bilinen Yaren leylek, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte göç yoluna çıktı. Yaren leylek, eşiyle birlikte Eskikaraağaç’tan ayrıldı.
Her bahar göçten gelince Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi’ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin Yaren ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konuk oldu.
13 yıldır her göç zamanı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leylek, 26 Ağustos’ta göç yoluna çıktı.