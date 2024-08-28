Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz”

"EVLADIM GİBİ OLDU"

Yaren leylekle dostluklarının 13 yıldır sürdüğünü anlatan Yılmaz, “2011 yılında Bursa’dan köyüme döndüm. Sandalda balık avlarken Yaren leylek birden kayığıma kondu. Balık verdim karnını doyurdu. Ertesi sabah balık avlarken tekrar geldi ve sürekli beslediğim için kendime alıştırdım. Hiç kolay olmadı. Çünkü leylekler çok yabani hayvanlar onlara iyi davranmak gerekiyor. Onu korkutmadan, ürkütmeden kendime dost yaptım ve arkadaş olduk. Bir nevi evladım gibi oldu.” dedi.