Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz”

Bursa’da 13 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla bilinen Yaren leylek, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte göç yoluna çıktı. Yaren leylek, eşiyle birlikte Eskikaraağaç’tan ayrıldı.

Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz” - 1

Her bahar göçten gelince Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi’ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin Yaren ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konuk oldu.

13 yıldır her göç zamanı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leylek, 26 Ağustos’ta göç yoluna çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz” - 2

Eve gelirken alışkanlık olarak Yaren leyleğin yuvasına baktığını söyleyen Adem Yılmaz, “Yaren leylek mart ayının 5’inde geldi. Geldikten 3-4 ay sonra yumurtladı ve 2 ay sonra yavrular yumurtadan çıktı. Ağustosun 26’sında da göç etti. Her yıl mart ayında gelip ağustosta gidiyor.” dedi.

Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz” - 3

YAVRUSU GEÇEN AY YOLA ÇIKTI

Yaren leyleğin bu yıl 4 yavrusu olduğunu bunlardan yalnızca birinin yaşama tutunabildiğini anlatan Adem Yılmaz, “O yavruyu da 1 ay önce göçe gönderdik. Yavru leylekler köyü 1 ay önce terk ediyor, anneleri de ağustos ayının 26’sında gidiyor.” dedi.

Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz” - 4

"EVLADIM GİBİ OLDU"

Yaren leylekle dostluklarının 13 yıldır sürdüğünü anlatan Yılmaz, “2011 yılında Bursa’dan köyüme döndüm. Sandalda balık avlarken Yaren leylek birden kayığıma kondu. Balık verdim karnını doyurdu. Ertesi sabah balık avlarken tekrar geldi ve sürekli beslediğim için kendime alıştırdım. Hiç kolay olmadı. Çünkü leylekler çok yabani hayvanlar onlara iyi davranmak gerekiyor. Onu korkutmadan, ürkütmeden kendime dost yaptım ve arkadaş olduk. Bir nevi evladım gibi oldu.” dedi.

Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz” - 5

Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu yılda gitmeleri üzücü oldu. Her yıl olduğu için alışmak zorundayız. İnşallah mart ayında yine kavuşuruz bütün dileğim bu. Her eve geldiğimde alışkanlık olarak yuvasına bakıyorum birbirimize çok alıştık.”
Yaren leylekten Adem amcaya veda: “Mart ayında yine kavuşuruz” - 6
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