Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı?

Af yasasıyla ilgili gündemden gelen son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 10. yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum, hükümlüler ve hükümlü yakınlarının gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulacak olan yeni yargı paketinin hazırlıkları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde "af çıkacak mı?" sorusuna katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni düzenleme, özellikle mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûmu yakından ilgilendiriyor. Taslağa göre, “iyi hal” değerlendirmesiyle 20 bin hükümlüye şartlı tahliye kapısı açılacak. Peki, yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum ne? 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı?

Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? - 1

Genel af ve kısmi af çıkacak mı? Sorularına yanıt arayan binlerce kişi, af yasasıyla ilgili gündemdeki haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Kısmi ve genel af çıkacak mı? İşte yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum.

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Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? - 2

YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? - 3

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? - 4

GENEL AF, KISMİ AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;

"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."

Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? - 5

KOVİD TAHLİYESİ DÜZENLEMESİ

Kovid tahliyesiyle ilgili bir af düzenlemesinin olup olmayacağıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç şunları söyledi:

"'Kovid izniyle ilgili bir çalışma olabilir’ dedik. 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı.

31 Temmuz 2023 tarihinden daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir."

Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? - 6

20 BİN KİŞİYE ŞARTLI TAHLİYE

Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Hürriyet'in haberine göre yeni düzenlemeyle, özellikle mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûmu yakından ilgilendiriyor. Taslağa göre, “iyi hal” değerlendirmesiyle 20 bin kişiye şartlı tahliye kapısı açılacak.

Mevcut infaz sistemine göre, aynı suçu birden fazla kez işleyen kişiler, ceza indirimi ya da denetimli serbestlik gibi haklardan faydalanamıyor. Örneğin; ikinci kez suç işleyen biri cezasının en az üçte ikisini, üçüncü kez suç işleyen ise cezasının tamamını cezaevinde çekmek zorunda kalıyor. Bu durum, hükümlülerin cezaevinde iyi hal kriterlerini sağlayamamasına neden oluyor.

Yeni düzenleme, bu çıkmazı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Artık mükerrer suçlular da cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre "iyi hal" kapsamına alınabilecek. Böylece şartlı tahliye mekanizmasından yararlanmaları mümkün hâle gelecek.

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