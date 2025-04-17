Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum: 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı?
Af yasasıyla ilgili gündemden gelen son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 10. yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum, hükümlüler ve hükümlü yakınlarının gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulacak olan yeni yargı paketinin hazırlıkları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde "af çıkacak mı?" sorusuna katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni düzenleme, özellikle mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûmu yakından ilgilendiriyor. Taslağa göre, “iyi hal” değerlendirmesiyle 20 bin hükümlüye şartlı tahliye kapısı açılacak. Peki, yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum ne? 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı?
Genel af ve kısmi af çıkacak mı? Sorularına yanıt arayan binlerce kişi, af yasasıyla ilgili gündemdeki haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Kısmi ve genel af çıkacak mı? İşte yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum.