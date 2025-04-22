Yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son gelişmeler: 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Genel af, kısmi af ve şartlı tahliye çıkacak mı?
Af yasası olarak da bilinen infaz düzenlemesinde son durum mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. TBMM’ye sunulacak yeni yargı paketiyle ilgili Adalet Bakanlığının çalışması sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında “Af çıkacak mı” sorusuna yanıt verdi. Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni düzenleme, özellikle mükerrer suçlardan hüküm giyen binlerce mahkûmu yakından ilgilendiriyor. Taslağa göre, “iyi hal” değerlendirmesiyle 20 bin hükümlüye şartlı tahliye kapısı açılacak. Peki, yargı paketi infaz düzenlemesi 2025 son durum ne? 10. yargı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Mahkumlara genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı?
Genel af ve kısmi af çıkacak mı? Sorularına yanıt arayan binlerce kişi, af yasasıyla ilgili gündemdeki haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Kısmi ve genel af çıkacak mı? İşte yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum.