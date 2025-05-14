Yargı Paketi infaz düzenlemesi son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Af yasası Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel ve kısmi af çıkacak mı?
Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalarına devam edilen Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Af bekleyen mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından yakından takip edilen düzenlemeyle ilgili Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor. 10. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Tunç, Yargı Paketi infaz düzenlemesi ile ilgili taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettiklerini ve önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşmelerinin başlayacağını belirtmişti. Gözler ise şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) çıkacak olan 10. Yargı Paketi düzenlemesine çevrildi. Peki, Yargı Paketi infaz düzenlemesinde son durum ne? 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Mahkumlara af çıkacak mı?
Mahkumlara af çıkacak mı? Sorusunun yanıtı, Yargı Paketi infaz düzenlmesiyle ilgili son gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mahkumlar ve mahkum yakınları, 10. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçmesi ile birlikte, mahkumlara genel af ya da kısmi af çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Yapılan açıklamalarda 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Af yasası çıkacak mı?