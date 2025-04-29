Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu?
Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son dakika haberleri ve yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi ile birlikte, infaz düzenlemesinde önemli değişiklikler gündemde. Hükümetin Meclis’e sunmaya hazırlandığı düzenleme, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı ve adalet sistemini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Mahkum ve mahkum yakınları ise yeni yasa düzenlemesiyle birlikte "Af çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara af çıkacak mı? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor, hangi suçlar kapsam dışında kalacak? İşte ayrıntılar...
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi infaz düzenlemesiyle son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi köklü değişiklikler getiriyor. Cezaevlerini rahatlatması beklenen düzenleme ile birlikte, bazı suçlarda ceza indirimleri ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik gündeme gelebilir. Mahkum yakınlarının en merak ettiği konu ise af olup olmayacağı yönünde. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara af çıkacak mı?