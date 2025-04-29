Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu?

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son dakika haberleri ve yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi ile birlikte, infaz düzenlemesinde önemli değişiklikler gündemde. Hükümetin Meclis’e sunmaya hazırlandığı düzenleme, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı ve adalet sistemini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Mahkum ve mahkum yakınları ise yeni yasa düzenlemesiyle birlikte "Af çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara af çıkacak mı? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsıyor, hangi suçlar kapsam dışında kalacak? İşte ayrıntılar...

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 1

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi infaz düzenlemesiyle son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni yargı paketi infaz düzenlemesi köklü değişiklikler getiriyor. Cezaevlerini rahatlatması beklenen düzenleme ile birlikte, bazı suçlarda ceza indirimleri ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik gündeme gelebilir. Mahkum yakınlarının en merak ettiği konu ise af olup olmayacağı yönünde. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara af çıkacak mı?

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Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 2

YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULDU MU?

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 3

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 4

BAKAN TUNÇ'TAN AF YASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Tunç, yargı paketi infaz düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'ın açıklamaları şöyle;

"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.

Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. Covid izni vardı; 2023 yılının 31 Temmuz’unda bu sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesinin sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisimiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi.

31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde, yargılaması uzun sürdüğü için, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibarıyla yararlananlardan önce suç işleyenler ama ‘Benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım’ diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis’in takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek. Biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz”.

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 5

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?

Yeni düzenleme ile birlikte;

Terör suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

Kadına yönelik şiddet,

Uyuşturucu ticareti gibi ağır suçları kapsam dışında bırakacak.

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 6

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;

"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 7

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ UZAYACAK MI?

Yeni infaz düzenlemesinde en dikkat çeken başlıklardan biri de denetimli serbestlik süresi. Önceki düzenlemelerde 1 yıl olan bu sürenin, belirli suçlar için 2 yıla kadar çıkarılması öngörülüyor. Bu sayede hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması süreci daha kontrollü bir şekilde yürütülecek.

Yargı paketi infaz düzenlemesinde son dakika gelişmeleri: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Mahkumlara iyi halden af çıkacak mı, yargı paketi Meclis'e sunuldu mu? - 8

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı paketinin önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Komisyonda yapılacak değerlendirmelerin ardından, Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya geçilecek. Sürecin hızla işlemesi durumunda, yeni infaz düzenlemesi yaz aylarından önce yürürlüğe girebilir.

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