Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum: 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Kısmi af ve genel af çıkacak mı?
Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum, hükümlüler ve hükümlü yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulacak olan yeni yargı paketinin hazırlıkları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde "af çıkacak mı" sorusuna katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Kısmi ve genel af çıkacak mı? İşte yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum.
Genel af ve kısmi af çıkacak mı? Sorularına yanıt arayan binlerce kişi, af yasasıyla ilgili gündemdeki haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Kısmi ve genel af çıkacak mı? İşte yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum.