Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı?

Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemdeki son dakika haberleri ve son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla adalet sisteminde köklü değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Vatandaşların yakından takip ettiği yargı paketiyle ilgili son gelişmeler, özellikle infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik süresi, ceza indirimi ve mahkumlara af gibi konular etrafında şekilleniyor. Peki, Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son durum ne? 10. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, yasalaşma tarihi belli oldu mu?

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 1

2025 yılında Adalet Bakanlığı tarafından gündeme getirilen Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak olan 10. Yargı Paketi'nin maddeleri içinde mahkumlara af ve denetimli serbestlik gibi konuların olup olmadığı da merak ediliyor. Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada, Yeni Yargı Paketi'nin ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getireceğini, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtilmişti. Peki, 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, mahkumlara af çıkacak mı?

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Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 2

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde uzun süredir çalışılan 10. Yargı Paketi'nin 2025 yılı yaz aylarında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yetkililer, paketin kısa süre içinde Meclis gündemine alınarak komisyonlarda görüşülmeye başlanacağını ifade ediyor. Net tarih henüz açıklanmasa da, sürecin Temmuz-Ağustos 2025 arasında hız kazanacağı tahmin ediliyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 3

YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 4

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde yeni yargı paketi hakkında konuştu.

Son 23 yılda hukuk ve adalet alanında reform denilebilecek sessiz devrimi hayata geçirdiklerini bildiren Tunç, yargı alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önemli hedeflerinin olduğuna değinen Tunç, "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." bilgisini paylaştı.

Dün basında ve bazı televizyon kanallarında, yeni yargı paketi kapsamında ceza adaleti sistemiyle ilgili hazırlanan taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çeken Tunç, kesinlikle bunlara inanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz kritik dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz."

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 5

DENETİMLİ SERBESTLİK PROBLEMLERİ GİDERİLECEK

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 6

10. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Bakan Tunç açıklamasında, "40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 7

İNFAZ DÜZENLEMESİYLE MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Yeni yargı paketiyle birlikte özellikle cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmaya yönelik bazı infaz düzenlemeleri gündeme geldi. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen “genel af” ya da “şartlı tahliye affı” gibi ifadeler resmi açıklamalarda yer almıyor.

Yine de bazı suç gruplarına yönelik denetimli serbestlik süresinin uzatılması, iyi hal uygulamalarının genişletilmesi ve bir kısım suçlar için ceza indirimi gibi düzenlemeler üzerinde çalışıldığı bildiriliyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 8

10. YARGI PAKETİ'NDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Basına yansıyan bilgilere göre 10. Yargı Paketi'nde öne çıkan bazı başlıklar şunlar:

Denetimli serbestlik süresinin artırılması

Adli kontrol hükümlerinin genişletilmesi

Bazı suçlar için infaz oranının düşürülmesi

Kadın, çocuk ve yaşlı mahkumlara yönelik iyileştirmeler

Cezaevi içi iyi hal kriterlerinin yeniden düzenlenmesi

Bu başlıkların yanı sıra yargı süreçlerini hızlandırmaya, adil yargılanma hakkını güçlendirmeye ve ceza adalet sistemini daha etkin hale getirmeye yönelik yeni düzenlemeler de pakette yer alacak.

Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı? - 9

MAHKUM YAKINLARI VE KAMUOYU BEKLEMEDE

Özellikle uzun süredir cezaevinde bulunan mahkumların yakınları, yeni düzenlemelerin bir nebze de olsa ceza sürelerini azaltmasını umut ediyor. Sosyal medya platformlarında #YargıPaketi2025 etiketiyle yapılan paylaşımlar, toplumun geniş kesimlerinin paketi yakından takip ettiğini gösteriyor.

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