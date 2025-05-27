Yargı paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'te yasalaştı mı? Yeni Yargı Paketi'nde mahkumlara af çıkacak mı?
Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemdeki son dakika haberleri ve son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla adalet sisteminde köklü değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Vatandaşların yakından takip ettiği yargı paketiyle ilgili son gelişmeler, özellikle infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik süresi, ceza indirimi ve mahkumlara af gibi konular etrafında şekilleniyor. Peki, Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son durum ne? 10. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, yasalaşma tarihi belli oldu mu?
2025 yılında Adalet Bakanlığı tarafından gündeme getirilen Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak olan 10. Yargı Paketi'nin maddeleri içinde mahkumlara af ve denetimli serbestlik gibi konuların olup olmadığı da merak ediliyor. Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada, Yeni Yargı Paketi'nin ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getireceğini, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtilmişti. Peki, 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, mahkumlara af çıkacak mı?