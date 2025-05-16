Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Mahkumlara denetimli serbestlik ve af çıkacak mı?
Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili gündemden son haberler ve Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip edilmeye devam ediyor. 10. Yargı Paketi’nde taslak çalışma tamamlanırken infaz düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Mahkumlar, aileleri ve yakınları afla ilgili yeni bir açıklama olup olmadığını takip ediyor. 10. Yargı Paketi Meclis gündemine gelirken konuyla ilgili hukuk ve idari yargılama sürecinin hızlandırılmasına ilişkin ikinci bir çalışma yapılıyor. 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Bakan Tunç, Yargı Paketi infaz düzenlemesi ile ilgili taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettiklerini ve önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşmelerinin başlayacağını belirtmişti. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Mahkumlara denetimli serbestlik ve af çıkacak mı?
Mahkumlara af çıkacak mı? Sorusunun yanıtı, Yargı Paketi infaz düzenlmesiyle ilgili son gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mahkumlar ve mahkum yakınları, 10. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçmesi ile birlikte, mahkumlara genel af ya da kısmi af çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Yapılan açıklamalarda 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Af yasası çıkacak mı?