Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Yeni yargı paketiyle birlikte sosyal medya üzerinden hakaret, uzlaştırma kapsamından çıkararak önödeme kapsamına alınacak. Yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından belirli bir süre içinde teslim alınmayan araçların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenleme yapılacak. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
TBMM'de, 9. Yargı Paketi Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonda görüşülecek.