Yargı Paketinde son gelişmeler: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?





Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Ayrıca hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.