Yargı Paketinde son gelişmeler: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Gözler yeni yargı paketinin çıkacağı tarihe çevrildi. Yeni yargı paketinde son durum merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 9. yargı paketinin maddelerinin yanı sıra onaylanıp yürürlüğe gireceği tarih de merak ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan 9. Yargı Paketi çalışmasının ne aşamada olduğu sorgulanıyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren 9. Yargı Paketi için Cumhurbaşkanı'ndan açıklama gelmişti. Pek çok vatandaş ve hukukuçu da düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihe odaklandı.