Yargıtay memur alımı başvuru tarihleri: 2025 Yargıtay Başkanlığı personel alımı sınavları ne zaman? (Başvuru şartları ve kadro dağılımı)
Yargıtay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS puanı ile 174 memur alımı gerçekleştiriliyor. Adaylar başvuracakları branşa göre sözlü sınava ya da sözlü ve uygulamalı sınava katılacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yürütülecek. Atama işlemleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ardından gerçekleştirilecek. 2025 Yargıtay 174 personel alımı başvuru ve sınav tarihleri...
Personel alımı ilanlarına Yargıtay tarafından bir yenisi daha eklendi. 35 yaşını geçmemiş ve KPSS'den en az 60 ve 70 puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Yargıtay Başkanlığı 174 memur alımı kapsamında açık pozisyonlar; zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (hizmetli), şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı, aşçı oldu. İşte, Yargıtay memur alımı başvuru şartları...