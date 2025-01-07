Yargıtay partilerin üye sayısını açıkladı: En çok üye hangi partide?

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:



Anavatan Partisi 23 bin 661, Gelecek Partisi 64 bin 389, Memleket Partisi 55 bin 554, Türkiye İşçi Partisi 44 bin 72, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 208, Vatan Partisi 13 bin 323, Zafer Partisi 71 bin 732, Demokratik Sol Parti 24 bin 230, Hür Dava Partisi 14 bin 858, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 129.