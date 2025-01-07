Yargıtay partilerin üye sayısını açıkladı: En çok üye hangi partide?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyetteki siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 168 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 135 bin 306 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyetteki siyasi partilerin sayısını ve üye sayılarını paylaştı. Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.