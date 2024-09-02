Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret

2024-2025 adli yılının açılışı öncesi Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 1

Yeni adli yıl başlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 2

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Fatih Belviranlı ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 3

Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 4
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 5

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 6

"Aziz Atatürk,

Adaletin gücünü ve hukukun üstünlüğünü en önemli değerler arasında sayan Yargıtay Başkanlığımız, tüm yönetim kadrosuyla 2024-2025 adli yılın başlangıcında huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.

Kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizler de bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 7

Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst düzeyde koruyarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz.

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 8

Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bize gösterdiğiniz çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefinde, adaletin ışığıyla yolumuza devam edeceğiz.

Sizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun..."

Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 9
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 10
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 11
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 12
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 13
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 14
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 15
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 16
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 17
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 18
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 19
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 20
Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret - 21
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