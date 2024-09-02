Yargıtay üyelerinden adli yılın açılışı öncesi Anıtkabir'e ziyaret

"Aziz Atatürk,



Adaletin gücünü ve hukukun üstünlüğünü en önemli değerler arasında sayan Yargıtay Başkanlığımız, tüm yönetim kadrosuyla 2024-2025 adli yılın başlangıcında huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.



Kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizler de bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz.