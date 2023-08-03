Yargıtay “Yağcıoğlu” dosyasını geri gönderdi | İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu

Bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.’nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.’nın ise yaşamını yitirdiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede; kamu görevlilerine ilişkin dosya ise 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi.

Tutuklu sanıklardan Orhan Ayber, ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde mart ayındaki karar duruşmasında mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber’i, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.