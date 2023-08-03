Yargıtay “Yağcıoğlu” dosyasını geri gönderdi | İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu
İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı’na ilişkin açılan davada Yargıtay, dosyayı geri gönderdi. Yargıtay, usulen eksiklikler olduğu belirtilen dosyanın tamamlanmasını istedi.
Ege Denizi’nde, 30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı soruşturmasında, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle binanın yıkıldığı belirtildi. İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilip, Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 22’şer yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.