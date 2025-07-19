Yargıtay'dan karar: Eşine hakaret edip "çok yiyorsun" diyen erkek kusurlu sayıldı

Dairenin kararına göre, Isparta'da yaşayan bir kişi, eşinin akraba ve tanıdıklarının sık sık evlerine misafirliğe geldiğini, bu nedenle ekonomik olarak zorlandığını, konuyla ilgili eşini uyarmasına rağmen, kadının bunu dikkate almadığını belirterek boşanma davası açtı.