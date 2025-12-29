Yargıtay'dan Narin Güran kararı. Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
29.12.2025 15:26
İHA
Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozularak "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına karar verildi.
Yargıtay, Narin Güran cinayetine ilişkin kararını açıkladı.
Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın bozulmasına karar veren Yargıtay, sanığın "öldürmeye yardım" suçundan yargılanmasına hükmetti.
Bahtiyar, bu kararla birlikte yeniden yargılanacak.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti kamuoyunun derinden sarsmıştı.
Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.
BAHTİYAR'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ
Geçen aylarda Bahtiyar'ın avukatı davadan çekilmişti.
Avukat Ali Eryılmaz, şu sözlerle davadan çekildiğini duyurmuştu:
"Bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin'i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz. Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir."