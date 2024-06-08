Yargıtay’dan tandır cinayeti davasında karar

DOSYA TEMYİZ EDİLDİ

Taraf avukatları, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti.

Ceza Dairesi’nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.