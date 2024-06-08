Yargıtay’dan tandır cinayeti davasında karar
Kayseri’de kardeşi ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı kadını iple boğup, cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan’a verilen 1’i ağırlaştırılmış 2 müebbet, oğlu Bedirhan’a 2 kez müebbet hapis cezası ile eşi Nejla Turhan’a verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından onandı.
Kayseri’deki tandır cinayeti davasında verilen kararlar, Yargıtay tarafından onandı.
Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi’nde meydana geldi.
Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan’ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.