Yargıtay’ın bozma kararı verdiği psikiyatrist cinayetinde mahkemeden takdir indirimi
Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman’ın ölümüyle ilgili dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, sanık hakkında takdir indirim uygulayarak, Serhat Tunçdemir'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı 2018’de başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir “Tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yargıtay, olayın “Tasarlama” fiiliyle değil “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” meydana geldiğini belirterek kararı bozdu.
Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Serhat Tunçdemir bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.