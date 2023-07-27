Yargıtay’ın bozma kararı verdiği psikiyatrist cinayetinde mahkemeden takdir indirimi

“İSTEYEREK YAPMADIM”

Tunçdemir savunmasında “Ben bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem yapmadım. Bu eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmiyorum. Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum.” dedi.