Yarım asırlık Sabri öğretmen çocuklarıyla aynı okulda görev yapıyor

Eğitim dünyasında aynı zamanda idareci olarak yüzlerce öğrencinin hayatına dokunan Murat'ın oğlu, kızı ve gelini de öğretmenliği seçti.

Murat, yarım asrı aşan meslek hayatının şimdiki dönemlerinde oğlu, gelini ve kızıyla aynı okulda çalışıyor.

Altı çocuklu çiftçi bir anne ve şoför bir babanın çocuğu olarak 1953 yılında dünyaya gelen, Elazığ'da bir köy okulunda eğitim hayatına başlayan Murat, ders verdiği sınıfta konuştu.

Murat, köyde çok zorlu bir dönemde eğitim hayatına başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"- Köy okulunda okudum. Ortaokul ve liseye Elazığ'da evimiz olmadığı için akrabalarımın yanında devam ettim. Ortaokul ve lisede hiç öğle yemeği yiyemedim.

- Çünkü akrabalarımın evlerine geldiğimde 'Aç mısın?' diye sorduklarında, utandığımdan dolayı 'Aç değilim.' diyordum. Akşam onların çocukları da gelsinler. Onlarla birlikte yiyelim diyerek, 6 seneyi öyle geçirdim."