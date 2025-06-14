Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

İstanbul



İstanbul’daki toplu taşıma araçları, 15 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere ücretsiz olacak. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.



Ücretsiz ulaşım; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak. Uygulama, sınav saati olan 09.30’dan iki saat önce başlayacak ve sınav bitişinin ardından iki saat daha devam edecek.