Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav günü toplu taşıma kullanacak öğrenci ve görevliler için açıklamalar geldi. ''İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı?'' sorusu yanıt buldu. iki oturum halinde düzenlenecek LGS, 15 Haziran Pazar günü saat 09:30'da başlayacak. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma ulaşım araçlarının bir bölümü LGS günü ücretsiz seferler düzenleyecek. İstanbul'da yarın otobüsler bedava mı?

Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS'ye 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Ayrıca sınavlar için binlerce görevli öğretmen olacak. İllerden sınav günü toplu ulaşım araçlarına düzenleme geldi. Ankara ve İstanbul'dan ulaşımın ücretsiz olacağı bildirilerek, ücretsiz toplu taşıma için belirlenen saat aralıkları duyuruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 2

LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

15 Haziran Pazar günü ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi sınavı uygulanacak. İstanbul ve Ankara'dan da ulaşımın LGS günü ücretsiz olduğu açıklamaları geldi. İzmir'den toplu taşıma araçlarına dair duyuru yayımlanmadı.

Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 3

İstanbul

İstanbul’daki toplu taşıma araçları, 15 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere ücretsiz olacak. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Ücretsiz ulaşım; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak. Uygulama, sınav saati olan 09.30’dan iki saat önce başlayacak ve sınav bitişinin ardından iki saat daha devam edecek.

Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 4

Ankara

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran sınav günü 10 güzergâhta 20 adet ilave otobüs servisi planladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 15 Haziran 2025 tarihinde ücretsiz yararlanabileceklerdir.

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