Yarın (15 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de LGS günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav günü toplu taşıma kullanacak öğrenci ve görevliler için açıklamalar geldi. ''İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı?'' sorusu yanıt buldu. iki oturum halinde düzenlenecek LGS, 15 Haziran Pazar günü saat 09:30'da başlayacak. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma ulaşım araçlarının bir bölümü LGS günü ücretsiz seferler düzenleyecek. İstanbul'da yarın otobüsler bedava mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS'ye 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Ayrıca sınavlar için binlerce görevli öğretmen olacak. İllerden sınav günü toplu ulaşım araçlarına düzenleme geldi. Ankara ve İstanbul'dan ulaşımın ücretsiz olacağı bildirilerek, ücretsiz toplu taşıma için belirlenen saat aralıkları duyuruldu.