Bugün (2 Mayıs) okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Perşembe günü kutlanmasının ardından, birçok öğrenci, veli ve çalışan şimdi gözünü cuma gününe çevirdi. "Cuma günü tatil mi, hafta sonuyla birleşecek mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs 2025 Cuma günü okullar açık olacak. 1 Mayıs Perşembe günü Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla eğitim kurumları tatil edilirken, cuma günü itibarıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde dersler normal seyrinde sürecek.