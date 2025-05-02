Bugün (2 Mayıs) okullar tatil mi?

1 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye’de 1 Mayıs, ilk kez 1923 yılında resmi tatil olarak kabul edildi. Ancak bu statü uzun yıllar boyunca değişiklik gösterdi. Özellikle 1980 darbesi sonrasında 1 Mayıs, resmi tatil olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.



Daha sonra, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak yeniden resmi tatil ilan edildi. Yani, bugünkü anlamıyla 1 Mayıs'ın tekrar resmi tatil olması 2009 yılından itibaren geçerli oldu.