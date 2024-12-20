Yarın dışarı çıkarken dikkat! Ege üzerinden yola çıktı (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Bugün ülke genelinde hava açık ama yarın Ege Denizi'nden yağışlı hava geliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken Doğu Karadeniz için çığ uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.