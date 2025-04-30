Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışacak mı?

Eczane çalışma saatleri resmi tatil tarihlerinde gündemde yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Özel kurumlarda çalışma düzeni resmi tatillerde farklılık gösteriyor. Düzenli ilaç kullananlar ve yakınları ise ''Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışacak mı? - 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü vesilesiyle bazı iş yerleri ve kurumlar kapalı oluyor. Ancak çalışmalarına devam eden işletmeler ve kurumlar da bulunuyor. Eczanelerin çalışma saatleri 1 Mayıs sebebiyle öne çıkıyor. 1 Mayıs'ta eczaneler çalışacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışacak mı? - 2

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eczaneler kapalı olacak. Bunun yerine nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Eczaneler 2 Mayıs Perşembe günü normal düzende çalışmayı sürdürecekler.

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışacak mı? - 3

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09:00 / 18:00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise nöbetçi eczaneler açık oluyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

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