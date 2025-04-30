Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü vesilesiyle bazı iş yerleri ve kurumlar kapalı oluyor. Ancak çalışmalarına devam eden işletmeler ve kurumlar da bulunuyor. Eczanelerin çalışma saatleri 1 Mayıs sebebiyle öne çıkıyor. 1 Mayıs'ta eczaneler çalışacak mı?