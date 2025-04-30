Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe eczaneler çalışacak mı?
Eczane çalışma saatleri resmi tatil tarihlerinde gündemde yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Özel kurumlarda çalışma düzeni resmi tatillerde farklılık gösteriyor. Düzenli ilaç kullananlar ve yakınları ise ''Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü vesilesiyle bazı iş yerleri ve kurumlar kapalı oluyor. Ancak çalışmalarına devam eden işletmeler ve kurumlar da bulunuyor. Eczanelerin çalışma saatleri 1 Mayıs sebebiyle öne çıkıyor. 1 Mayıs'ta eczaneler çalışacak mı?