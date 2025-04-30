Yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe günü özel hastaneler tatil mi?
Devlet ve özel hastane çalışma saatleri, resmi tatillerde öne çıkıyor. Randevu alacak olan ya da sağlık sorunu yaşayanlar 1 Mayıs'ta hastanelerin randevu sistemini kontrol ediyor. Peki, hastaneler yarın (1 Mayıs) açık mı, özel hastaneler çalışıyor mu?
1 Mayıs Perşembe günü devlet ve özel hastane çalışma saatleri gündemde. Resmi tatil olan 1 Mayıs günü kamu kurumları kapalı oluyor ancak özel kurumların kimi tatil olurken bir kısmı da çalışmalarına devam ediyor. 1 Mayıs'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı?