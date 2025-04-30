Yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe günü özel hastaneler tatil mi?

Devlet ve özel hastane çalışma saatleri, resmi tatillerde öne çıkıyor. Randevu alacak olan ya da sağlık sorunu yaşayanlar 1 Mayıs'ta hastanelerin randevu sistemini kontrol ediyor. Peki, hastaneler yarın (1 Mayıs) açık mı, özel hastaneler çalışıyor mu?

Yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe günü özel hastaneler tatil mi? - 1

1 Mayıs Perşembe günü devlet ve özel hastane çalışma saatleri gündemde. Resmi tatil olan 1 Mayıs günü kamu kurumları kapalı oluyor ancak özel kurumların kimi tatil olurken bir kısmı da çalışmalarına devam ediyor. 1 Mayıs'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı?

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Yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe günü özel hastaneler tatil mi? - 2

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Perşembe, Emek ve Dayanışma Günü olmasından ötürü resmi tatildir. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Bu nedenle devlet hastaneleri perşembe günü kapalı olacak ancak acil bölümleri çalışmalarını sürdürecek.

Yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe günü özel hastaneler tatil mi? - 3

1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

Hastanelerin tüm poliklinikleri 2 Mayıs Cuma günü normal çalışma saatleri ile hastaları karşılayacak.

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