Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri - 1

Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İşte, 16 Kasım il il hava durumu tahminleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri - 2

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri - 3

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri - 4

16 KASIM İL İL HAVA DURUMU TAHMİLERİ

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