Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İşte, 16 Kasım il il hava durumu tahminleri...