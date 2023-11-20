Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 21 Kasım hava durumu tahminleri

Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda yaptığı uyarılar sonrası birçok kentte kar yağışı da görüldü. İşte, 21 Kasım hava durumu tahminleri...