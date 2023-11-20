Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 21 Kasım hava durumu tahminleri
Kar ve soğuk hava pek çok ilde etkili oluyor. Erzurum'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Öte yandan Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde de yağmurlu hava dalgası hakim. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda yaptığı uyarılar sonrası birçok kentte kar yağışı da görüldü. İşte, 21 Kasım hava durumu tahminleri...