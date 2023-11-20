Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 21 Kasım hava durumu tahminleri

Kar ve soğuk hava pek çok ilde etkili oluyor. Erzurum'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Öte yandan Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde de yağmurlu hava dalgası hakim. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 21 Kasım hava durumu tahminleri - 1

Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda yaptığı uyarılar sonrası birçok kentte kar yağışı da görüldü. İşte, 21 Kasım hava durumu tahminleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 21 Kasım hava durumu tahminleri - 2

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 21 Kasım hava durumu tahminleri - 3

21 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

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