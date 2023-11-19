Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışının etkisini arttırdığı Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte 20 Kasım il il hava durumu tahminleri - 1

İstanbul'da kar ve fırtına etkili oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu. İşte, 20 Kasım il il hava durumu tahminleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte 20 Kasım il il hava durumu tahminleri - 2

İSTANBUL'DA SOĞUK HAVA

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Beykoz Kanlıca'da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, Çubuklu Sahili'nde Piri Reis Caddesi üzerinde yağmurlu ve fırtınalı havaya rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte 20 Kasım il il hava durumu tahminleri - 3

20 KASIM İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

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