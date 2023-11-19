Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte 20 Kasım il il hava durumu tahminleri

İSTANBUL'DA SOĞUK HAVA

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.



Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.



Beykoz Kanlıca'da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.



Öte yandan, Çubuklu Sahili'nde Piri Reis Caddesi üzerinde yağmurlu ve fırtınalı havaya rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.