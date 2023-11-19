Yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? İşte 20 Kasım il il hava durumu tahminleri
Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışının etkisini arttırdığı Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?
İstanbul'da kar ve fırtına etkili oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu. İşte, 20 Kasım il il hava durumu tahminleri...