Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'de otobüsler, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı vasıtasıyla şehirde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbullular, kolay ulaşım için toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. İşte, İstanbul'da toplu taşıma araçlarına dair detaylar...
İstanbul'da, 29 Mayıs günü İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor. İETT tarafından yapılan açıklamada şehirde, kişiselleştirilmiş İstanbulkartı ile ulaşım ücretsiz olacak. Konserler, yürüyüşler düzenlenecek.