Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'de otobüsler, metro, metrobüs, vapur bedava mı?

İSTANBUL'DA COŞKUYLA KUTLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Fethi yıl dönümü nedeniyle ''İstanbul Muhafızları Yürüyüşü'' gerçekleştirilecek. 29 Mayıs Perşembe günü saat 19:00'da Edirnekapı Parkı'nda toplanma olacak ve Fevzipaşa Caddesi üzerinden Saraçhane'ye saat 19:30'da yürüyüş başlayacak.



Ardından İBB Saraçhane binası önünde saat 20:30'da Yüksek Sadakat konseri olacak. Ayrıca İBB Genç Mehteran, İBB Mehteran ve İBB Bandosu'da sahne alacak.