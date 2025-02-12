Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? 2025 Kandil günleri

Sosyal medyada yapılan kandil paylaşımları nedeniyle vatandaşlar, "Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl içerisinde idrak edilecek bütün kandillerin tarihini paylaşarak vatandaşları kandil tarihleri hakkında bilgilendirmişti. İşte bu yıl 13 Şubat Perşembe gününe denk gelen Kandil ile ilgili bilgiler...

Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? 2025 Kandil günleri - 1

2025 kandil tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yılın ilk iki kandili ocak ayında idrak edilmişti. Bu yılın üçüncü kandili ise şubat ayına denk geliyor. Peki, en yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili?

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Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? 2025 Kandil günleri - 2

13 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili şubat ayında idrak edilecek. İslam âlemi için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? 2025 Kandil günleri - 3

Bu mübarek gece, günahların affı ve ilahi rahmete erişmek için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Müslümanlar, Berat Kandili'nde ibadetlerini artırarak, dua ve niyazlarla manevi arınma arayışına girerler. Bu özel gece vesilesiyle camilerde mevlitler okunacak, dualar edilecek ve toplumsal dayanışma ruhu pekiştirilecek.

Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? 2025 Kandil günleri - 4

2025 KANDİL TARİHLERİ

2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu.

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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