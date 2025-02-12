Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? 2025 Kandil günleri
Sosyal medyada yapılan kandil paylaşımları nedeniyle vatandaşlar, "Yarın kandil mi? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yıl içerisinde idrak edilecek bütün kandillerin tarihini paylaşarak vatandaşları kandil tarihleri hakkında bilgilendirmişti. İşte bu yıl 13 Şubat Perşembe gününe denk gelen Kandil ile ilgili bilgiler...
2025 kandil tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yılın ilk iki kandili ocak ayında idrak edilmişti. Bu yılın üçüncü kandili ise şubat ayına denk geliyor. Peki, en yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili?