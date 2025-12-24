Yarın kandil mi, 25 Aralık ne kandili? 2025 Diyanet Regaip Kandili tarihi

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlaması ile birlikte 25 Aralık Perşembe gününün ne kandili olduğu merak ediliyor. Yılın son kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, yarınki kandile ilişkin ayrıntıları araştırıyor. 2025 yılının ilk ve son kandili olan Regaip Kandili, 2 Ocak'ta idrak edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte yılın son kandil tarihi belli oldu. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 25 Aralık Regaip Kandili mi?