Yarın kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili? Diyanet takvimine göre 2025 kandil tarihleri
Sosyal medyada yapılan kandil paylaşımları nedeniyle 2025 kandil tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, yılın üçüncü kandili şubat ayında idrak edilecek. Kandil ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2025 kandil günlerini inceliyor. Peki, yarın kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili?
2025 kandil tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yılın ilk iki kandili ocak ayında idrak edilmişti. Bu yılın üçüncü kandili ise şubat ayına denk geliyor. Peki, en yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili?