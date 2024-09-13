Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi)
Kandil tarihleri, tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılında idrak edilecek kandillerin tarihini resmi internet sitesinden paylaşmıştı. Milyonlarca Müslüman ise "Yarın kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yarın kandil mi, 14 Eylül ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil tarihleri.
2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden kandil günlerinde, milyonlarca Müslüman ibadet edip, namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi?