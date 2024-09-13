Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi)

Kandil tarihleri, tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılında idrak edilecek kandillerin tarihini resmi internet sitesinden paylaşmıştı. Milyonlarca Müslüman ise "Yarın kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yarın kandil mi, 14 Eylül ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil tarihleri.

Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 1

2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden kandil günlerinde, milyonlarca Müslüman ibadet edip, namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi?

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Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 2

En son 24 Şubat Cumartesi akşamı Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, yılın son kandili olan Mevlid Kandili, bu yıl eylül ayına denk gelecek.

Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 3

14 EYLÜL NE KANDİLİ?

İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 4

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.)

Yarın kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlid Kandili mi? (2024 Diyanet kandil takvimi) - 5

2024 KANDİL TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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