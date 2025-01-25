Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi)

Yarın kandil mi, ne kandili sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandil tarihleri, tüm İslam alemi tarafından sorgulanan ve merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2025 yılında idrak edilecek kandillerin tarihi paylaşılmıştı. Milyonlarca Müslüman ise "Yarın kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yarın kandil mi, 26 Ocak ne kandili? İşte 2025 Diyanet kandil tarihleri.

Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 1

2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadet yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Miraç Kandili mi?

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Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 2

En son 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili, bu yıl ocak ayına denk gelecek.

Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 3

26 OCAK NE KANDİLİ?

Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep 27'nci gecesine denk geliyor. Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak'ta idrak edilecek. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ikinci kandili olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 4

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 5

2025 KANDİL TAKVİMİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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