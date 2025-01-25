Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi)
Yarın kandil mi, ne kandili sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandil tarihleri, tüm İslam alemi tarafından sorgulanan ve merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2025 yılında idrak edilecek kandillerin tarihi paylaşılmıştı. Milyonlarca Müslüman ise "Yarın kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yarın kandil mi, 26 Ocak ne kandili? İşte 2025 Diyanet kandil tarihleri.
2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadet yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Miraç Kandili mi?