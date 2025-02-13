Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller

Yurt genelinde birçok ilde beyaz örtü etkisini hissettirirken, kar yağışının etkili olduğu illerde ise eğitim öğretime ara verilmesine yönelik beklentiler arttı. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 1

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte, 14 Şubat kar tatili olan iller....

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 2

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 3

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 4

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 5

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 6

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat kar tatili olan iller - 7
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