Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 Aralık tatil olan iller listesi
Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. İlk kar tatili haberi Artvin'den geldi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 17 Aralık tatil olan iller listesi.
Artvin'de kar yağışı, don ve aşırı buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.