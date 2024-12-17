Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 Aralık tatil olan iller listesi

Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. İlk kar tatili haberi Artvin'den geldi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 17 Aralık tatil olan iller listesi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 Aralık tatil olan iller listesi - 1

Artvin'de kar yağışı, don ve aşırı buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

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Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 Aralık tatil olan iller listesi - 2

ARTVİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Artvin'de il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten konuya dair açıklama geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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