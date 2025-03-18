Yarın okullar tatil mi? 19 Mart kar tatili olan iller
Yurt genelinde havaların serinlemesinin ardından bazı illerde kar yağışı görülmeye başlandı. Yurdun doğu kesimlerinde sağanak, fırtına ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu için sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, yarın kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil?
19 Mart Çarşamba gününe özel kar tatili haberi araştırmaları başladı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.