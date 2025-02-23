Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler)
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı bazı illerde devam ederken olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime ara verilen iller tek tek açıklanıyor. İstanbul Valiliği, meteoroloji raporlarına dikkat çekerek Pazartesi günü okullarda eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. 24 Şubat Pazartesi günü beş ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Öğrenci, öğretmenler ve aileler ise kar tatili olan illeri araştırıyor. Valilikler, hava durumu tahminlerine göre ilçe bazlı karar alabiliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okullar tatil mi oldu? İşte, kar tatili olan il ve ilçeler…
İstanbul başta olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji tahminlerine göre Sinop, Ordu ve Samsun’da yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğtimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları karşısında uyarı yapıldı. Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Okullarla ilgili açıklamalar gelirken gözler valiliklere çevrildi. Okulların tatil olmasına hava koşulları, meteoroloji tahminleri ve diğer birçok faktör dikkate alınarak karar veriliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, kar tatili olan iller…