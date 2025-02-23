Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler)

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı bazı illerde devam ederken olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime ara verilen iller tek tek açıklanıyor. İstanbul Valiliği, meteoroloji raporlarına dikkat çekerek Pazartesi günü okullarda eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. 24 Şubat Pazartesi günü beş ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Öğrenci, öğretmenler ve aileler ise kar tatili olan illeri araştırıyor. Valilikler, hava durumu tahminlerine göre ilçe bazlı karar alabiliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okullar tatil mi oldu? İşte, kar tatili olan il ve ilçeler…

Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler) - 1

İstanbul başta olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji tahminlerine göre Sinop, Ordu ve Samsun’da yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğtimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları karşısında uyarı yapıldı. Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Okullarla ilgili açıklamalar gelirken gözler valiliklere çevrildi. Okulların tatil olmasına   hava koşulları, meteoroloji tahminleri ve diğer birçok faktör dikkate alınarak karar veriliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, kar tatili olan iller…

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler) - 2

24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilecek  iller belli oldu. Haftanın ilk gününde Giresun Valiliği, Zonguldak Valiliği, Kastamonu Valiliği, Bartın Valiliği ve Samsun Valiliğinden beklenen açıklama geldi.

Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler) - 3

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteorolojik verilere dikkat çekilerek 24 Şubat Pazartesi günü kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevleri ve Kur’an kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler) - 4

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışına vurgu yapılarak buzlanma riski sebebiyle alınan tedbirler aktarıldı. 24 Şubat Pazartesi günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinin tatil olduğu duyuruldu. 

Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler) - 5

Samsun Valisi Orhan Tavlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde,Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.

Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler) - 6

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden 24 Şubat Pazartesi günü anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

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