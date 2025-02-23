Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? (Kar tatili olan il ve ilçeler)

İstanbul başta olmak üzere geçtiğimiz hafta birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji tahminlerine göre Sinop, Ordu ve Samsun’da yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğtimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları karşısında uyarı yapıldı. Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Okullarla ilgili açıklamalar gelirken gözler valiliklere çevrildi. Okulların tatil olmasına hava koşulları, meteoroloji tahminleri ve diğer birçok faktör dikkate alınarak karar veriliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, yok mu? İşte, kar tatili olan iller…