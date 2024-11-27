Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller

28 Kasım Perşembe günü için illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Gece boyunca valiliklerden açıklamalar gelmeye devam edecek. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller - 1

Bazı illerde eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Yurdun  bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesi ile öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci ailelerinin araştırmaları başladı. İşte, 28 Kasım okulların tatil olduğu iller listesi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller - 2

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller - 3

VAN

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller - 4

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ile tehlikelere karşı merkez ve köy okullarında taşımalı eğitime 28 Kasım günü bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller - 5

ARTVİN


Artvin'de de Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Diğer illerden tatil kararları geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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