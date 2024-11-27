Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller
28 Kasım Perşembe günü için illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Gece boyunca valiliklerden açıklamalar gelmeye devam edecek. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesi ile öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci ailelerinin araştırmaları başladı. İşte, 28 Kasım okulların tatil olduğu iller listesi...