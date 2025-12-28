Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller
28.12.2025 16:31
Son Güncelleme: 28.12.2025 16:48
AA
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından gözler okullardan gelecek tatil açıklamasına çevrildi. Zonguldak, Trabzon, Hakkari, Çankırı, Ağrı ve Karabük gibi illerde yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından öğrenciler valiliklerden gelecek kar tatili açıklamasını bekliyor. Bir ilde ise valilikten yapılan resmi açıklama sonrasında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?
Yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, valiliklerden gelecek tatil açıklamalarını yakından takip eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Birçok ilde meydana gelen yoğun kar yağışlarının ardından tatil haberleri gelmeye başlarken, 1 ilde ise okullar tatil edildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
KASTAMONU KÜRE'DE OKULLAR TATİL
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
KAMU PERSONELLERİ DE İZİNLİ SAYILACAK
Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Pazartesi sabahı ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.
Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kar yağışlarının artması durumunda ise valiliklerden tatil açıklaması yapılabilir.
BATI KARADENİZ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı değerlendiriliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların, pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.