Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan iller listesi
29.12.2025 13:06
Son Güncelleme: 29.12.2025 13:11
Birkan Erol
Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası dün ve bugün Türkiye’yi etkisi altına aldı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte ise bugün birçok ilde okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli şimdi gözlerini Valilikler tarafından yapılacak 30 Aralık Salı günü tarihli kar tatili açıklamasına çevirdi. 28 Aralık'ta başlayan kar yağışının bugün de sürmesi nedeniyle bazı il valiliklerinden yarın için tatil açıklamaları gelmeye başladı. Türkiye'nin farklı kesimlerinde yaşayan öğrenciler ise, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 30 Aralık 2025 Salı günü kar tatili olan iller listesi.
Yarın okulların tatil olup olmadığı kar yağışının sürmesi nedeniyle öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için üst üste yaptığı "yoğun kar yağışı ve buzlanma" uyarılarının ardından, bazı illerde eğitimin yarında aksama ihtimali güçlendi. 30 Aralık Salı günü için Valiliklerden son dakika "kar tatili" haberleri gelmeye başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan iller listesi.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.
Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası bazı il valiliklerinden 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.
İşte 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan iller listesi;
BOLU
Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.
KAMU PERSONELLERİNE İDARİ İZİN
Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.