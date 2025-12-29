Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası dün ve bugün Türkiye’yi etkisi altına aldı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte ise bugün birçok ilde okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli şimdi gözlerini Valilikler tarafından yapılacak 30 Aralık Salı günü tarihli kar tatili açıklamasına çevirdi. 28 Aralık'ta başlayan kar yağışının bugün de sürmesi nedeniyle bazı il valiliklerinden yarın için tatil açıklamaları gelmeye başladı. Türkiye'nin farklı kesimlerinde yaşayan öğrenciler ise, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 30 Aralık 2025 Salı günü kar tatili olan iller listesi.