Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, şehirlerin yüksek kesimlerinde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Öte yandan eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci de ikamet ettikleri illerde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi?
7 Şubat Cuma günü öğrenciler ve velilerin gündeminde kar tatili yer alıyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrenciler "Kar tatili olan iller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, şu ana kadar kar tatili haberi gelen iller listesi...