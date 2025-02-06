Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller

Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, şehirlerin yüksek kesimlerinde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Öte yandan eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci de ikamet ettikleri illerde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 1

7 Şubat Cuma günü öğrenciler ve velilerin gündeminde kar tatili yer alıyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrenciler "Kar tatili olan iller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, şu ana kadar kar tatili haberi gelen iller listesi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 2

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 3

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 4

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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